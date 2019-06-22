Son Dakika Haberleri: Son dakika! Tekstil ve plastik fabrikasında yangın: 4 ölü, 2 yaralı
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Son dakika! Tekstil ve plastik fabrikasında yangın: 4 ölü, 2 yaralı

56 dakika önce

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Son dakika! Tekstil ve plastik fabrikasında yangın: 4 ölü, 2 yaralı, System.String[]

İstanbul Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İstanbul Valiliği yangında ilişkin yaptığı açıklamada 4 yabancı uyruklu işçinin öldüğünü, 2 yabancı uyruklu işçinin de yaralandığını duyurdu.

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bin 500 metrekarelik alana sahip 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Öte yandan ekipler, yangın sırasında binanın çatı katına çıkan ve burada mahsur kalan 20 işçiyi kurtardı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 03.15'ye Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan ve plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimliklerini belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

Olay yerinden görüntüler;

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:01 Kaynak: AA
İşçi, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güncel
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