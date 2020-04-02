BÜYÜKÇEKMECE'DE TEPKİ ÇEKEN PARTİYİ DÜZENLEYEN KİŞİ KONUŞTU HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ -2 - Son Dakika

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BÜYÜKÇEKMECE'DE TEPKİ ÇEKEN PARTİYİ DÜZENLEYEN KİŞİ KONUŞTU HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ -2

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti.

KORONAVİRÜS salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Görüntüleri izleyen polis aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu. Süslü, 'Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorumö dedi.

Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlence, buraya katılan Elif K., tarafından sosyal medyada canlı yayınlanmıştı. Görüntüleri izleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış ve villa sahibinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış bu kişiler ise çıkarıldıkları mahkemece 2 ay ev hapsi cezası verilmişti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlayan Elif K. ve partiye katılan diğer kişiler ifadelerinde kendilerini Mustafa Süslü'nün mesaj atarak davet ettiğini, villanın da konumunu attığını söylemişlerdi. 2 ay ev hapsi alan 4 kişiden biri olan işletme sahibi Mustafa Süslü, şunları söyledi:

'2-3 arkadaş mangal yapıyorduk. Villa sahibi İlker arkadaşım olur. Aldığım alkolün de etkisiyle rehberimde bulunan birkaç arkadaşıma mesaj ve konum attım. Bir anda sayı çoğaldı. Gelenler yanlarında arkadaşlarını da getirmişlerdi. Bizim amacımız eğlenmekti. İşletmeci olduğum için çevrem geniş. Arkadaşlarımızla birlikte eğlendik. Koronavirüs nedeniyle hassas davranılması gerekiyordu. Bu nedenle de tepki aldık. Kendimize geldiğimizde yanlış olduğunun farkına vardık. Ticari bir amaç olmadı. Herkesten özür diliyoruz. Pişmanım. Yaptığım şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmek. 2 aylık ev hapsi aldık. Tekrar özür diliyorum herkesten. Ayrıca bazı kanallarda maskeli doktor üniformalı eğlence görüntüleri de yayınlandı. O görüntülerin bizim eğlencemizle alakası yok"

2 ay ev hapsi alanlar arasında bulunan Mehmet Çağlayan'ın avukatı Abdullah Burak Akça ise, 'Olayı önceki günden almak gerekirse villada mangal yapıyorlar. Alkol alıyorlar. Gece kulübü sahipleri olduğu için etrafları da geniş. Gece de dozu kaçıyorlar açıkçası. Yaptıkları eğlence sosyal medyada canlı yayınlanınca tepki oldu. Emniyete göre katılımcı sayısı 70- 80 kişi. Ancak emniyet ilk önce önce 11 kişiyi aldı daha sonra 16 kişiye kadar çıktı. Diğer katılımcılarla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Müvekkilim Mehmet Çağlayan'ın da arasında bulunduğu 4 kişiye ise savcı gözaltı talimatı verdi. Bir gün sonra ise 2 ay ev hapsi aldılar. Bir gün sonra kendileri bana çok pişman olduklarını belirttiler" diye konuştu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE TEPKİ ÇEKEN PARTİYİ DÜZENLEYEN KİŞİ KONUŞTU HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ -2

Büyükçekmece, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:22 Kaynak: DHA

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