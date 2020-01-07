Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı

6 saat önce

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkar tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı, System.String[]

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkar tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki 01 CZN 41 plakalı tır, TEM Otoyolu Edirne yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle Büyükçekmece mevkisinde yoldan çıktı. Dorsesi toprak alana kayan tırın kasası yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce tırın kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde ulaşım tek yönden sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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