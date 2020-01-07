Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki 01 CZN 41 plakalı tır, TEM Otoyolu Edirne yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece mevkisinde yoldan çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Krediyle tır alan ve satarken dolandırılan aile, hapis cezasıyla bir kez daha sarsıldı