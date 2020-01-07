Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı

6 saat önce

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkan tırın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

Büyükçekmece'de tır bariyerlere çarptı, System.String[]

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkan tırın kaldırılmasının ardından tek şeritten sağlanan trafik normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Rüstem Kemaloğlu'nun idaresindeki 01 CZN 41 plakalı tır, TEM Otoyolu Edirne yönünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece mevkisinde yoldan çıktı.

Dorsesi toprak alana kayan tırın kasası yola savruldu.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde tek yönden sağlanan ulaşım, ekiplerce tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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