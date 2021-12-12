Büyükçekmece'de tır yan yola uçtu; 1 yaralıBüyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, bariyerleri aşarak yan yola uçtu - Son Dakika

- Büyükçekmece'de tır yan yola uçtu; 1 yaralı

Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, bariyerleri aşarak yan yola uçtu

İSTANBUL - E-5 karayolunda Büyükçekmece'den Ankara istikametine giden tır, yağmurlu havanın da etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybedip yan yola uçtu. Kaza sonrasında yaralanan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 13.00 sıralarında E-5 karayolunda Büyükçekmece - Ankara İstikameti Kumburgaz mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 FN 8824 plakalı tır sürücüsü İbrahim K. yağmurlu havanın da etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın etkisi ile tır, kırılan bariyerlerden yan yola uçtu. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak tır sürücüsü İbrahim K.'yı araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı tır sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan tırın E-5 karayolunu kapatması üzerine ise trafik bir süre tek şeritten devam etti.

"Burada hep bu şekilde kazalar oluyor"

Kaza anlarını anlatan Arif Tuğrul Arslan ise, "Biz ofiste otururken bir ses geldi. Biz ne oldu diye baktığımızda kaza olduğunu gördük. Derhal olay yerine geldik ve tırda sıkışan arkadaşa yardım ettik. O sırada diğer arkadaşlar yetkililere haber verdi. Şoför ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bildiğimiz kadarı ile şoför arkadaşımız hayatta. Burada sürekli buna benzer kazalar oluyor. Sonuçta burası yanyol ve burada insanlar yürüyebiliyor, arabalar geçebiliyor. Bir insanın hayatına mal olabilirdi bu kaza. Zaten yolda eğim hatası var. Yetkililere bu durum bildirildi ama bir şey değişmedi. Bir an önce bu hatanın düzeltilmesini istiyorum" diye konuştu.