Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı

11.04.2022 11:16
Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına götürülmeye çalışılan tırdaki 39 düzensiz göçmen yakalandı, araçta bulunan 2 şüpheli ile sürücü gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına götürülmeye çalışılan tırdaki 39 düzensiz göçmen yakalandı, araçta bulunan 2 şüpheli ile sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Kamiloba Mahallesi'ndeki tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin gizlendiği bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçti.

Durdurdukları tırda arama yapan polis ekipleri, dorsedeki 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kontrollerde düzensiz göçmenlerin dışında 2 şüphelinin de tırda gizlendiği belirlendi. Zanlılardan Z.I'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu, H.P'nin 2 ayrı tehdit suçundan arandığı tespit edildi.

Araçtaki 2 şüpheli ile tır sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P. ile E.Ç. tutuklandı, Z.I. serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Polis, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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