Büyükçekmece'de toplu ulaşım araçları denetlendi - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında taksiler



ve toplu ulaşım araçları için aldığı kararlara yönelik denetleme gerçekleştirdi.



Büyükçekmece'de zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamımda tüm toplu ulaşım araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi ve taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanmasına yönelik olarak tek-çift plaka uygulanmasını denetledi. Yapılan denetimler esnasında ticari taksilerin tek-çift plaka uygulamasına uyduğu görülürken, bazı özel halk otobüsleri ve dolmuşların ruhsatlarında belirlenen yolcu sayısının yüzde 50'sinden fazla yolcu aldığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, otobüs ve dolmuş şoförlerine halk sağlığının korunması için kurallara uymaları gerektiğini hatırlattı. Araç ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin en fazla yüzde 50'si oranında yolcu taşınacak kararını ihlal edenlere ise tutanak tutuldu. Zabıta ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uygun yolcu taşıyan araç şoförlerine de teşekkür etti. - İSTANBUL