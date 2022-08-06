Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Muratçeşme Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki şüpheli araç, polis çevirmesi sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahısları kovalamaya başladı. Muratçeşme Mahallesi'nden Kumburgaz 'a kadar süren kovalamaca, şüpheli otomobilin trafikteki diğer araçlara çarpmasıyla son bulurken polis ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçma sebebi henüz bilinmezken aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Büyükçekmece'de nefes kesen kovalamaca - Son Dakika

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