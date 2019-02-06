Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Büyükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

47 dakika önce

Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Büyükçekmece'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Büyükçekmece Karasu Viyadüğünde seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın sürücüsü viyadükten düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralı sürücü, bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:16 Kaynak: AA

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