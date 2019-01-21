Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Büyükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Ölü

58 dakika önce

Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de Trafik Kazası: 2 Ölü, System.String[]
Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kamiloba D-100 kara yolunda Silivri istikametine seyreden Ercan Çakmak (36) idaresindeki 34 JK 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan benzin istasyonun fiyat tabelasına çarparak durabildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Ercan Çakmak ile otomobilde bulunan Sonay Atipoğlu'nun (46) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakmak ile Atipoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Silivri, Ercan Çakmak, Büyükçekmece, Güncel
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