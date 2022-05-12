Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı

12.05.2022 11:11

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı Yakalanan şahıslara toplam 2 bin 253 TL para cezası kesildi Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde E-5'te asker uğurlamak için trafikte tehlikeli bir şekilde konvoy yapan şahısların o anları cep...

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı

Yakalanan şahıslara toplam 2 bin 253 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde E-5'te asker uğurlamak için trafikte tehlikeli bir şekilde konvoy yapan şahısların o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan şahıslara toplam 2 bin 253 TL para cezası kesildi

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 Karayolu Kamiloba mevkii üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, bir grup şahıs asker eğlencesi yapmak için konvoy şeklinde ilerlerken, kişilerden biri seyir halindeki camdan aracın üstüne çıkıp dans etmiş ve o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmişti. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın 22 UP 999 plakalı Fatih C.'ye ait olduğunu tespit etti. Araç sürücüsü Fatih C.'ye saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 TL, kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesli müzik dinlemek maddesinden 196 TL, zorunlu bir neden olmadıkça karayollarında gereksiz ani yavaşlamak maddesinden 196 TL, yük veya araç üzerinde yolcu taşımak maddesinden bin 665 TL olmak üzere, toplamda 2 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı
Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı
Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı
Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi Bağcılar'da asker eğlencesi, lince dönüştü: Kalabalığın üstüne aracını süren adam öldüresiye dayak yedi Bağcılar'da asker eğlencesi, lince dönüştü: Kalabalığın üstüne aracını süren adam öldüresiye dayak yedi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de trafikte tehlikeli asker eğlencesi...Seyir halindeki otomobilin üstüne böyle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement