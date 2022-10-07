Büyükçekmece'de trajikomik: Evsiz vatandaş sığındığı tavan arası çökünce dükkanın içine düştü - Son Dakika
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Büyükçekmece'de trajikomik: Evsiz vatandaş sığındığı tavan arası çökünce dükkanın içine düştü

07.10.2022 09:30

Büyükçekmece'de trajikomik: Evsiz vatandaş sığındığı tavan arası çökünce dükkanın içine düştü Çöken tavandan dükkan içine düştü, aynı yolla dükkandan çıkarken bir kez daha düştü İş yeri sahibi: "Gülsek mi ağlasak mı bilemedik" Büyükçekmece'de evsiz bir adam sığındığı alt geçitte...

Büyükçekmece'de trajikomik: Evsiz vatandaş sığındığı tavan arası çökünce dükkanın içine düştü

Çöken tavandan dükkan içine düştü, aynı yolla dükkandan çıkarken bir kez daha düştü

İş yeri sahibi: "Gülsek mi ağlasak mı bilemedik"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de evsiz bir adam sığındığı alt geçitte üşüyünce, dükkanların üstündeki boşluk alana çıktı. Dükkan tavanının çökmesiyle içeriye düşen adam daha sonra dışarı çıkmak istediği yerden bir daha yere düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Büyükçekmece E-5 alt geçitte önceki gün sabah 05.00 sıralarında yaşandı. Alt geçitte bulunan işyerlerinin önünde uyuyan adam bir süre sonra üşüyerek dükkanların üstündeki boşluk alana çıktı. Burada bir süre dolaşan adam, dükkan tavanlarının çökmesiyle içeriye düştü. 2 işyerinde yaşanan olaydan dolayı maddi hasar oluştu. Evsiz adam tekrar dükkandan çıkmak istedi. Bu kez kepenklerden aşağıya düştü.

Üstünü temizleyip yoluna devam etti

Düştükten sonra üstünü temizleyen şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Sabah dükkanını açmaya gelen esnaf içeriyi savaş alanı gibi görünce büyük bir şok yaşadı. Alt geçitte bulunan bir başka dükkanın güvenlik kamerasını izleyen esnaf, yaşananları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İş yeri sahiplerinden Recep Kaymak, yaşananları anlatarak, "Gece bir şahıs geliyor buralarda dolaşıyor. Güvenlik kameralarından izledik biz. Benim dükkanın basamağına çıkarak dükkanların üstüne çıkıyor. Amacı tamamen akli dengesini kaybetmiş sanırım. Bir şey de çalmamış. Gece buralardan geçişlerde oluyor. Burada güvenlik önlemi alınması gerekiyor. Issız oluyor çünkü burası" dedi.

"Gülelim mi ağlayalım mı bilemedik"

Alt geçit esnaflarından Utku Kumru, "Ayın 5'ince gece saatlerinde kamera görüntülerini izledik. Sokakta kalmış birisi sanırım. Kendisini komik bir duruma sokmuş. Ölebilirdi de kafasına darbe alabilirdi. Üşümüş burada yatmış. Sonra merdiven gibi kullanıyor basamağı. Amacı sanırım tavana çıkıp orada soğuktan korunmak. Yürüyor büfenin üstüne burayı da geçiyor. Sonra buradaki tavan çöküyor içeriye düşüyor. Amacının hırsızlık olduğunu düşünmüyoruz. Barınma amaçlı. Komik bir durum. Tavanda ne işi var çözemedik. Gülelim mi ağlayalım mı bilemedik. Çok şaşırdık. Şaşırttı bizi" diye konuştu.

Düştü, kalktı üstünü temizleyip devam etti

Yaşanan olay anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde adamın dükkan önündeki basamaklarda uyuklaması sonrasında ise basamaklardan dükkan üstüne çıkması görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine aynı adamın dükkanların üstünden inmeye çalışırken düştüğü ve üstünü temizleyip yoluna devam ettiği yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, evsiz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de trajikomik: Evsiz vatandaş sığındığı tavan arası çökünce dükkanın içine düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de trajikomik: Evsiz vatandaş sığındığı tavan arası çökünce dükkanın içine düştü - Son Dakika
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