Büyükçekmece'de 'Tsunami Tahliye Yolu' tabelaları asıldı - Son Dakika

İstanbul'da olası büyük deprem sonrası Tsunami olma ihtimaline karşın sahil şeridinden bulunan ilçelerde denize yakın kısımlara 'Tsunami Tahliye Yolu' tabelaları asıldı.

Beklenen büyük Marmara Depremi sonrasında olası bir Tsunami tehlikesine karşılık belediye önlem aldı. Büyükçekmece başta olmak üzere denize kıyısı bulunan birçok ilçede sahil kesimlerde 'Tsunami Tahliye Yolu' tabeleları asıldı. Büyükçekmece'de de Mimar Sinan Sahili hattında birçok noktaya aynı tabelalardan asıldığı görüldü.

Tabelalar ile ilgili yorumda bulunan Aykut Çevik isimli bir vatandaş, "Çok güzel olmuş geç bile kalınmıştı. Buradan geçen vatandaşlarda böyle şeylere alışkın olmadığı için bize soruyorlar. Bizde yönlendiriyoruz. Bizde Allah korusun böyle bir durum olursa bu yukarı tarafa doğru koşulması gerektiği konusunda uyarıyoruz" dedi.

Feyyaz Onay isimli bir vatandaş ise şaşkınlığını ifade ederek, "Devletimizden Allah razı olsun böyle imkanları sağlıyor. Okuma yazması olmayan bir kişi bile bunu görüp yukarı doğru koşmaya başlar Tsunami durumunda" diye konuştu. - İSTANBUL