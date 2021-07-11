Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtan kişi yakalandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atan ve üstüne basan yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı duran Türk bayrağının bir kadın tarafından yırtılarak yere atılması ve üstüne basılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu olduğu belirlenen şüpheli Z.H'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Öte yandan, Büyükçekmece Kaymakamlığından yapılan açıklamada sahildeki özel bir işletmenin girişindeki Türk bayrağının yırtılarak yere atıldığına yönelik alınan ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine gittikleri belirtildi.

Açıklamada yabancı uyruklu Z.H'nin gözaltına alındığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.