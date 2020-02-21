BÜYÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON KAMERADA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON KAMERADA

6 saat önce

Büyükçekmece'de uyuşturucu üretimi yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, evde uyuşturucu üretimi için düzenekler bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON KAMERADA, System.String[]

Büyükçekmece'de uyuşturucu üretimi yapılan eve operasyon düzenleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, evde uyuşturucu üretimi için düzenekler bulundu. Eve yapılan operasyon ise kameralara yansıdı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlar Caddesindeki bir evde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Evi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 18 Şubatta adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Halit Özgür K.(37) ve Tacikistan uyruklu Safiya S.(43) yakalanarak gözaltına alındı. Evde uyuşturucu üretimi için düzenekler oluşturulduğu belirlenirken, yapılan aramalarda 908 gram marihuana, 93.5 gram marihuana bitkisi tohumu, uyuşturucu üretiminde kullanılan çadır, file raf ve sistemi, elektrikli havalandırma, 2 özel ışıklandırma, nem ve ısı ölçüm aleti, 2 pervane, nemlendirme cihazı, 2 uyuşturucu madde öğütme aparatı ve 4 sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Safiya S. adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli Halit Özgür K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eve yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı

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Büyükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
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