Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu ; 4 gözaltı - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de uyuşturucu madde üretimi yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 821 bin satışı hazır uyuşturucu hap ile 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap üretilecek hammadde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve satışı yaptığını belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Şüphelilere 1 ay süren teknik fiziki takip gerçekleştiren narkotik polisi, uyuşturucu madde üreten şüphelilerin kendilerini gizleyebilmek için kullandıkları depoyu pasta ve börek imalathanesi gibi gösterdikleri belirlerken, deponun uyuşturucu hap üretimi için kullanıldığı tespit edildi. Büyükçekmece'de bulunan depodan bir otomobile uyuşturucu madde yükleneceğini belirleyen narkotik polisi, operasyon başlattı.