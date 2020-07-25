BÜYÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; TABLOLARA GİZLENMİŞ AFYON SAKIZI BULUNDU
Ali ABLAY / BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan kargo kontrolünde 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, 6 kilo 900 gram gelem Afyon Sakızı ele geçirildi.
Ali ABLAY/ BÜYÜKÇEKMECE'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan kargo kontrolünde 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, 6 kilo 900 gram gelem Afyon Sakızı ele geçirildi. Operasyon kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 21 Temmuzda Büyükçekmece'de operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adrese baskın yapan ekipler ilçesinde Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargo gönderisinde yapılan kontrolde 2 adet tabloya zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 142 bin lira olan, toplam ağırlığı 6 kilo 900 gram gelen Afyon Sakızı ele geçirildi. Operasyon ve afyon sakızının bulunduğu anlar polis kamerası tarafından kaydedildi. Kargoyu gönderecek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:52
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BÜYÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; TABLOLARA GİZLENMİŞ AFYON SAKIZI BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz 1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü