Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi

23.04.2022 11:45
Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti.

Büyükçekmece'de iki şahıs trafikte yol verme tartışması sebebiyle yanında eşi ve çocuğu da olan bir sürücüyü darp etti. Trafikte terör estiren magandalar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Büyükçekmece istikametinde üzerinde gerçekleşti. E.D. ve Y.D. isimli trafikte seyir halindeyken, aracında eşi ve çocuğu da olan H.S. adlı sürücünün ani frenle önüne kırarak çarptı. Yaşanan kazanın ardından şahıslar arasındaki tartışma büyürken E.D. ve Y.D. isimli şahıslar H.S.'yi öldüresiye darp etti. Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken şüpheliler araçlarına binerek olay yerini terk etti. H.S.'nin kanlar içindeki yüzü bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen ikametlerinde yakalandı. Konu ile ilgili E.D. ve Y.D. "Kasten Yaralama - Hakaret - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Yine trafik kavgası: Bu kez sürücüyü ailesinin gözü önünde hastanelik ettiler Yine trafik kavgası: Bu kez sürücüyü ailesinin gözü önünde hastanelik ettiler İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücüyü darbeden 2 zanlı yakalandı

Büyükçekmece, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de vatandaşı trafikte darp eden magandalar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement