Büyükçekmece'de vatandaşlar mağdur edilmedi - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ardından ilçede seferberlik ilan etti. Evinden çıkamayan vatandaşların gıda, ilaç ve evde sağlık hizmeti gibi ihtiyaçlarını karşılayan belediye ekipleri eczanelerde de dezenfektasyon çalışmasını sürdürdü.



Belediye çağrı merkezine gelen telefonla ulaşan vatandaşların ihtiyaç duydukları temel gıda maddesi ve tıbbi ihtiyaçlar belediye ekipleri tarafından karşılanarak evlerine teslim edildi. Büyükçekmece'de 4 bölgede oluşturulan acil müdahale ekipleri, yalnız yaşayan evinden çıkmayan yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını giderirken, Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların tedavi, enjeksiyon ve pansuman ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekipleri sokak hayvanları ve kuşları da unutmadı. - İSTANBUL