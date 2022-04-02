Son dakika haberi | Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada

02.04.2022 15:38

Son dakika 3. sayfa haberi: Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir villaya kumar baskını düzenledi.

Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada

İSTANBUL - İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir villaya kumar baskını düzenledi. Baskında 13 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Türkoba Mahallesi'ndeki villayı takibe alan ekipler, çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit edince operasyon düzenledi. Baskında kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve krupiyer gözaltına alındı.

İçeride yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve POS cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılara toplam 18 bin 190 lira para cezası kesilirken, işletmeci ve krupiyer hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberi | Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada
Son dakika haberi | Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada

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Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi Kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenlendi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Büyükçekmece'de villaya kumar baskını kamerada - Son Dakika


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