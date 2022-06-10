Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı

10.06.2022 13:40

Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı Büyükçekmece'de bir site içerisindeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri villaya baskın düzenlendi.

Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir site içerisindeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri villaya baskın düzenlendi. Baskında mekan sahibi dahil 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece'de site içerisinde bir villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler mekanda kumar oynayan 8 oyuncu şahısa ve mekan sahibi bir kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uyguladı. Şahısların yapılan sorgulamasında ise Ç.S. isimli 4 adet suç kaydı olan şahısa da ruhsatsız faaliyet gösterme suçundan ekiplerince tespit tutanağı düzenlendi. Ekipler ayrıca, 450 adet para yerine kullanılan renkli pul, 10 deste çeşitli oyun kartları, 51 adet boş senet kağıdı, El konulmak üzere muhafaza altına aldı.

Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı
Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı
Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı
Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı
Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını: 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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