Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi

23.02.2022 09:08

Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi Virajı alamayan otomobilin devrildiği anlar kameraya yansıdı Büyükçekmece'de gece saatlerinde virajı alamayan bir otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi

Virajı alamayan otomobilin devrildiği anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de gece saatlerinde virajı alamayan bir otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşağa hızla giren sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan şoför dönmeye çalışırken yol üzerinde devrildi. Sürücünün yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Otomobil sürücüsü yaralanmazken yaşanan kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Dönmeye çalışırken, takla atarak elektrik trafosunun önüne düştü"

Kaza anını gören esnaf Mehmet Alp, "Aşağıdan gelen araç, dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla atarak elektrik trafosunun önüne düştü. Şoför kapıyı açtı ve kendi başına dışarı çıktı. Sürücünün durumu iyiydi" dedi.

Soner Vayni ise, "Dün gece saat 11.30 civarı kavşağa giren sürücü, dönememiş ve takla atmış. Genellikle bu kavşakta kazalar oluyor" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde aracın virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak devrildiği ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.

Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi
Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi
Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi
Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi

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Büyükçekmece, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de virajı alamayan otomobil böyle devrildi - Son Dakika


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