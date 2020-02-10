BÜYÜKÇEKMECE'DE VİYADÜĞÜN ALTINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE VİYADÜĞÜN ALTINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİYADÜĞÜN ALTINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

6 saat önce

Büyükçekmece'deki bir viyadüğün altında çıplak erkek cesedi bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİYADÜĞÜN ALTINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU, System.String[]
Büyükçekmece'deki bir viyadüğün altında çıplak erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde cesette çok sayıda bıçak darbesine rastlandı.

Edinilen bilgiye göre bir vatandaş Büyükçekmece Karaağaç Mevkii'nde bulunan viyadüğün altında hareketsiz şekilde çıplak yatan bir kişi görerek, durumu hemen  polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirledi. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu da görülen ceset için olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ölen kişinin yabancı uyruklu olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Polis cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

Görüntü dökümü:

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-Cesedin görüntüsü

-Polis ekipleri

-Yapılan incelemeler

-Viyadüğün görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Büyükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:14 Kaynak: DHA
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