Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla yaralandı

7 saat önce

Büyükçekmece'de bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 1 kişi bıçakla yaralandı, System.String[]

Büyükçekmece'de bıçakla yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi Billur Sokağındaki bir hurdalık deposunda, Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen kağıt toplayıcısı bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek incelemede bulundu.

Büyükçekmece, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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