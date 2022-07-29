Trafik ışıklarında kendini yere atan kadın kamerada - Son Dakika
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Trafik ışıklarında kendini yere atan kadın kamerada

29.07.2022 09:38
Trafik ışıklarında kendini yere atan kadın kamerada

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu bir kadın, trafik ışıklarında duran araçların önüne gelerek kendini yolun ortasına bıraktı.

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu bir kadın, trafik ışıklarında duran araçların önüne gelerek kendini yolun ortasına bıraktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen şahsın oturma izninin bittiği öğrenilirken, o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Pınartepe Mahallesi Turgut Özal 1. Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın, cadde üzerindeki trafik ışıklarında yolun ortasına giderek kendini yere bıraktı. Bu eyleme birkaç kez devam eden şahsa çevredeki esnaf müdahale ederek yakındaki bir benzin istasyonuna götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sorgulanan kadının, Türkiye'deki oturma izninin bittiği öğrenilirken şahıs, ekip aracı ile olay yerinden ayrıldı. Kadının yaptığı bu eylemin nedeni bilinmezken o anlar çevredeki cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay hakkında konuşan Yusuf Saray, "Kadın kendini yere atıp yolun ortasında bıraktı. Daha sonra iki adam geldi ve kadını yerinden kaldırarak benzin istasyonuna götürdüler. Biz ilk başta madde etkisinde olduğunu düşünerek yanına yaklaşmadık" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Turgut Özal, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik ışıklarında kendini yere atan kadın kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik ışıklarında kendini yere atan kadın kamerada - Son Dakika
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