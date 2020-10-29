Büyükçekmece'de yağış etkili oldu - Son Dakika

Büyükçekmece'de yağış etkili oldu
29.10.2020 09:00
BÜYÜKÇEKMECE'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.
BÜYÜKÇEKMECE'de, sabahın ilk saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Bazı iş yerlerini su basarken, yollarda ve caddelerde de su birikintileri oluştu.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış gündüz etkisini arttırdı. Büyükçekmece'de de yağışı etkili olmaya başladı. Aniden bastıran yağmur vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Dizdariye Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Dükkanını açtığında içerinin 3-4 santimetre suyla dolu olduğunu gören bir esnaf kendi imkanlarıyla dükkanını temizledi. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Mimarsinan Köprüsü altını da suyla doldu. Su basan yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri de caddeye dolan suyun boşaltılması için çalışma yaptı.
- İstanbul
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