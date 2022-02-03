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Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı

03.02.2022 21:21

Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası rögarlar taşınca sokakları su bastı.

Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası rögarlar taşınca sokakları su bastı.

Büyükçekmece'de gece boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dizdariye Mahallesi'nde yağış sonrası rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı. Su seviyesinin dakikalar ilerledikçe yükseldiği görüldü. Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı.

Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı
Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı
Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı

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Büyükçekmece, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de yağış nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika
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