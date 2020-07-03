Büyükçekmece'de yağmur suyu hatlarına yenileri ekleniyor - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ile birlikte Büyükçekmece'de incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece Belediyesi ve İBB ekipleri ilçedeki yağmur suyu hatları ve asfalt kaplama çalışmaları için harekete geçiyor.

Kısa sürede çalışmalara başlanacak

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı ve teknik ekibi ile saha çalışması yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri ile Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçemizde yapmayı planladığımız yağmur suyu hatları ve asfalt kaplama çalışmaları çalışması gerçekleştirdik. Yakın zamanda çalışmalara başlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel'e ve ekibine şahsım ve Büyükçekmece adına teşekkür ediyorum " dedi. - İSTANBUL