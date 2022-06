Büyükçekmece'de yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatının temeli atıldı

Büyükçekmece'de alt yapı sorunlarına çözmeye yönelik yapılan yenileme çalışmalar çerçevesinde Avrupa Bölgesi 5'inci Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı temeli atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Bölgesi 5. Kısım Müteferrik Atık Su, Yağmur Suyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı Büyükçekmece'de düzenlenen temel atma töreni ile başladı. Proje tamamlandığında Büyükçekmece ilçesinin Dizdariye, Güzelce, Bahçelievler, Ulus, Pınartepe ve Muratçeşme mahallelerinde su baskınlarının önüne geçilmiş olacak. Temel atma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"DAYANIŞMA İÇİNDE, EŞİT HİZMET"

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın projeye ilişkin olarak verdiği teknik bilgilerin ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada İstanbul'da, Büyükçekmece'de çok değerli bir hizmetin başlangıcındayız. Aynı hizmeti İstanbul'un her noktasında yapıyoruz. Şehrin birçok noktasında her yağmurda 21. Yüzyılda dünya kenti İstanbul'a yakışmayan görüntüleri yaşadığımızı biliyoruz. Geçmişte sadece şahitlik etmedik. Aynı zamanda ne yazık ki can kaybı yaşadık. Mal kaybı yaşadık. Bu bakımdan İstanbul'a göreve gelir gelmez İSKİ yönetimiyle beraber konuların başında bu görüntüyü nasıl bertaraf ederiz dedik. 100'e yakın noktada sel noktası tespit ettik. Tamamında girişim yapma konusunda kararlar aldık. Şehrin birçok atık su yağmur suyu kanalları gibi iyileştirme için ciddi kaynak ayırıyoruz. Özellikle dere yataklarını İstanbul için avantaja dönüştürmek için ciddi adımlar attık. Büyükçekmece'de yıllardır çözülmeyen başkanımızın da anlattığı gibi dere ıslahlarını hemen hemen bitirdik. Biz kordonu Beylikdüzü Marinası'ndan Kumburgaz'ın ötesine kadar İstanbul'un 35 kilometresini vatandaşın yürüdüğü Avrupa'nın konuştuğu sahil şeridi haline getirme komsunda adımlara başladık. Bugün yine altyapı konusunda atık suyu ve yağmur suyu ile ilgili yatırımımızı yaparak 415 milyon liralık yatırımla İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde altyapı yapmaya devam edeceğiz. Dayanışma içerisinde çalışmayı, eşit hizmeti sürdürmenin anlamlı ve doğru olduğunu dile getirdik. Buna devam edeceğiz" diye konuştu.

"PROJE TAMAMLANDIĞINDA SU BASKINLARI SON BULACAK"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise "Burası Mimarsinan Köprüsü'nün, tarihi eserlerin bulunmuş olduğu Büyükçekmece'nin kalbi, merkezi. Tarihi İpek Yolu'nun geçmiş olduğu nokta. 3 bin yıllık şehrin kurulduğu nokta. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'nun başlatmış olduğu bu altyapı olmazsa bundan sonra da büyük yağmurlarda su taşkınları devam edecek. Büyükçekmece'deki bu büyük problem devam edecektir. Her ilçeye eşit davranan, eşit hizmet yapmaya çalışan Ekrem İmamoğlu Başkanı'mız talimat verdi. Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi merkezdeki su taşkınları bu imalatın 3,4 ay içerisinde bitmesiyle tarihe karışacaktır. 1994'de bizim Büyükçekmece Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetler artık vadesini doldurdu. İSKİ yapmadığı için 1994 yılında Büyükçekmece Belediyesi olarak biz yapmak zorunda kaldık. Teknolojik imkanlar o gün o kadardı. İmkanlarımız yeterli değildi. O devrini tamamladığı için gelişen, büyüyen Büyükçekmece'de yapılaşma da artınca su taşkınları başladı bu deniz seviyesindeki alanlarda. Artık bundan sonra 4 ayrı noktadan şehir merkezinin, 19 Mayıs Mahallesinin, Dizdariye Mahallesinin yağmur sularını Büyükçekmece Mimarsinan Köprüsü'nün oradan Büyükçekmece Gölü'ne göl ile denizin birleştiği kanala akıtıyoruz. Büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Emeği geçen ve geçecek olan hem Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na hem de İSKİ Genel Müdürümüz ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum halkımız adına" dedi.