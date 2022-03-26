BÜYÜKÇEKMECE'DE YANAN EVİNİ GÖZYAŞLARİ İÇİNDE İZLEDİ - Son Dakika

Kürsüden rahmetle anılan Dursun Özbek, hemen ayağa kalkıp "Ben yaşıyorum" diye bağırdı

Putin'e yaptığı bacak hareketi damga vurmuştu! O sunucuyla Çavuşoğlu arasında gergin anlar

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı. Yangın sırasında apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken evi yanan Güler D. gözyaşlarına boğuldu.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde, saat 18.30 sıralarında 4 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ev sahibi Güler D.'nin kızıyla birlikte dışarıda olduğu sırada çıkan yangın, kısa sürede bütün daireyi sardı. Alevleri gören çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken dumanlar bütün apartmana yayıldı. Gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken dumandan etkilenen apartman sakinlerini ise merdivenle kurtardı.

Evinin yanan Güler D. sokakta dakikalarca gözyaşı döktü. Güler D.'yi kızı ve komşuları sakinleştirdi.