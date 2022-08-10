Olay 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir halı sahanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri söndürdü. Yangını söndüren ekipler bir cesetle karşılaştı. Polis ekipleri cesette yaptığı araştırmada kimliğe rastlamadı. Savcılık talimatıyla ölen kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Büyükçekmece'de yanan halı saha deposunda ceset çıktı - Son Dakika

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