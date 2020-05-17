BÜYÜKÇEKMECE'DE YANARAK 6. KATTAN ATLAYAN KADIN KAMERADA
(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 01:11 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BÜYÜKÇEKMECE'DE YANARAK 6. KATTAN ATLAYAN KADIN KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen "Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu 61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı 67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı