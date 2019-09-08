Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de yangın
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Büyükçekmece'de yangın

1 saat önce

Büyükçekmece'de, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sirayet etmeden söndürüldü.

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Büyükçekmece'de, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın yerleşim alanlarına sirayet etmeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi sahilindeki otluk ve çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgedeki elektrik telleri zarar gördü.

Bir süre sonra alevler, İlyas Kaplaner'e ait ahıra sıçradı.

Kaplaner, alevler içinde kalan ahır ve samanlıktan büyükbaş hayvanlarını güçlükle kurtardı. Tahliye edilemeyen onlarca tavuk ve kuş ise telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler, daha sonra yerleşim alanına doğru ilerleyen yangını kontrol altına aldı ve sirayeti engelledi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece, Gürpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:50 Kaynak: AA
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