Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi - Son Dakika

Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

6 saat önce

Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.

Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi, System.String[]

Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.


Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşanan patlamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dairede inceleme yapan polis ekipleri 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemelere rastladı. Patlamada elinde ve kolunda yanıklar oluşan İlker G., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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