Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi - Son Dakika

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Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi
6 saat önce
Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.
Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşanan patlamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dairede inceleme yapan polis ekipleri 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemelere rastladı. Patlamada elinde ve kolunda yanıklar oluşan İlker G., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)
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