Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi - Son Dakika

Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

6 saat önce

Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.

Büyükçemece'de patlamanın yaşandığı dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemeler bulundu.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında yaşanan patlamaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Dairede inceleme yapan polis ekipleri 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derecesini ölçmek için kullanılan malzemelere rastladı. Patlamada elinde ve kolunda yanıklar oluşan İlker G., Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi

Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'daki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme: Sarsıntılar birkaç gün ya da birkaç hafta sürebilir
Son Dakika: Manisa Valisi Ahmet Deniz: Akhisar'da 5-6 metruk binanın yıkıldığı bilgisi var Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi Manisa'daki deprem sonrası Akhisar Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de yaşanan patlamada sahte alkol şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]