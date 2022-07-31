İSTANBUL-YENİ TÜRKÜ KONSERİ'NDE IŞIKLAR İLHAN İREM İÇİN SÖNDÜ

Sesinin en çok yükseldiği an: Tanesine 23 milyon lira ödendi, hiç mi Allah korkunuz yok

Büyükçekmece'de Yeni Türkü grubu sahne aldı. Geçenlerde hayatını kaybeden sanatçı İlham İrem'in de anıldığı konserde, duygu dolu anlar yaşandı.

23'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış konserinde Türk müzik dünyasının önemli grupları arasında yer alan Yeni Türkü sahne aldı. Büyükçekmece Kent Meydanı'nı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Yeni Türkü'nün performansı konseri izleyen müzik severler tarafından uzun süre alkış aldı. Konserin bir bölümünde tüm sahne ışıkları kapatıldı ardından da birkaç gün önce yaşama veda eden İlhan İrem'in için hazırlanan anma videosu yayınlandı. Sanatçının bir devre damgasını vuran 'Anlasana' isimli şarkısının klibinin led ekranlara yansıtılması duygu dolu anlara sahne oldu.

'KARANFİL' ŞARKISINI İLHAN İREM İÇİN SÖYLEDİ

Binlerce kişi cep telefonları ile geceyi aydınlatırken bir yandan da sanatçı İlhan İrem'in şarkısına hep bir ağızdan eşlik etti. Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ile sahneden klibi izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İlhan İrem'in Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, 'İlhan İrem'i saygıyla sevgiyle anıyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun' ifadesini kullandı.

Derya Köroğlu ise 'Çok yakın kaybımız' dediği İlhan İrem'in anısına Karanfil isimli şarkısını söyledi.