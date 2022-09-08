Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın - Son Dakika
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Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın

08.09.2022 09:09

Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan yeraltı elektrik kablolarında arıza sebebiyle yanma meydana geldi. Art arda gerçekleşen küçük patlamalar mahalle sakinlerince kısa süreli paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerle yanan kablolar söndürülürken korkutan yangın, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de yeraltı elektrik kablolarında yangın - Son Dakika
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