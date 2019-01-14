Büyükçekmece'de Yerinde Dönüşüm Kapsamında Yıkılan Bina Havadan Görüntülendi
46 dakika önce
Büyükçekmece'de yerinde dönüşüm kapsamında yıkılan bina havadan görüntülendiİSTANBUL - Marmara Denizi kıyısında bulunan Büyükçekmece ilçesinde, deprem de yıkılma riski bulunan eski binalar, Büyükçekmece Belediyesi desteği ile yerinde dönüşüm yapılarak yenileniyor.
Büyükçekmece
'de yerinde dönüşüm kapsamında yıkılan bina havadan görüntülendi
İSTANBUL - Marmara Denizi
kıyısında bulunan Büyükçekmece ilçesinde, deprem de yıkılma riski bulunan eski binalar, Büyükçekmece Belediyesi desteği ile yerinde dönüşüm yapılarak yenileniyor. Yerinde dönüşümü yapılacak bir binanın yıkım çalışmaları ile havadan görüntülendi.
Büyükçekmece Belediyesi, yıllar geçtikçe yıpranmış ve zarar görmüş binaların yıkımları ve yeninden inşaları için verdiği desteğe devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri Atatürk
Mahallesi'nde bulunan çok bloklu bir sitenin daha yıkımı gerçekleştirdi. Yıkım çalışmaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
tarafından da takip edildi. Yıkım öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, yıkım ise drone ile havadan görüntülendi.
Yıkım sırasında bir açıklama yapan Başkan Akgün, dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, " Her gün büyük bir depremin geleceğinin haberini alıyoruz. Daha 2 gün önce 4.8 ve 5 şiddetinin üstüne çıkan depremler oldu. Marmara Denizi etrafından vuku bulan depremler bizi son derece ürkütüyor. Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hiç durmadı. Bugün 60'a yakın daire yıkıyoruz. Daha önce deniz kumundan yapılmış ama bugüne kadar ayakta kalmış. Büyük depremde hasar alacağını düşündüğümüz binaları sahipleri ile beraber yerinde dönüşüm yaparak yıkmaya ve yeni apartmanları yapmaya devam ediyoruz. Biz Büyükçekmece'de 35 yıldır dikey yapılaşmayı ret eden bir zihniyetiniz. Yapay yapılaşma olmasına rağmen depremden endişe duyuyoruz. Bu nedenle eski binaları yıkıp yerine yine 4 katlı binalarımızı 5 katlı binalarımızı yapmaya devam ediyoruz. İstanbul
'un en önemli sorunu depremdir, trafiktir. Deprem olgusunu hiç kimsenin aklından çıkarmaması lazım. Bir can her şeye değerdir. 1 can bile kayba tahammülümüz yok. Daha önce yaşadık bu depremleri. Enkazların altından cesetler çıkardık. Vatandaşlarımızın burnu bile kanamasını istemiyoruz. Büyükçekmecede eski binaları yıkmaya devam. Hiç kimseyi mağdur etmeden. Hem şehir estetiğini geliştiriyoruz. Tamamı ile beyaz çatılarda yeşil ya da mavi. Büyükçekmece de şehircilik adına çok güzel şeyler oluyor. Takip etmelerini isterim herkesin"dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:02 Kaynak: İHA
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