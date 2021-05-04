Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı - Son Dakika

Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı

04.05.2021 11:54

Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı Büyükçekmece ilçesi D 100 Karayolu üzerinde yapılacak olan yol genişletme çalışması kapsamında ilçenin iki yakasını birleştiren Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçid'i sökülerek kaldırıldı.

Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece ilçesi D 100 Karayolu üzerinde yapılacak olan yol genişletme çalışması kapsamında ilçenin iki yakasını birleştiren Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçid'i sökülerek kaldırıldı. Yol genişletme çalışmasının ardından, ömrünü dolduran ve olası bir depremde yıkılma riski taşıyan geçidin yerine yine aynı noktaya çok daha modern bir üst geçit yapılacak.

2006 yılında Büyükçekmece Belediyesi ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi işbirliğiyle yaptırılan Büyükçekmece TÜYAP Üst Geçidi İstanbul büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sökülerek kaldırıldı. Covid- 19 salgınında artan vakalar nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararı nedeniyle trafik yoğunluğunun olmadığı bir tarihte kaldırılan geçidin söküm işlemi yaklaşık 20 saat sürdü. Artan nüfus yoğunluğu nedeniyle özellikle yaz mevsimlerinde Büyükçekmece'de yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla D-100 Karayolu'nda genişletme çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında kaldırılan Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Üst Geçidi'nin yerine yürüyen merdivenli daha modern bir geçit inşa edilecek.

"Alternatif geçitler kullanılabilir"

Üst geçidin söküm çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 yıldır İstanbul ve Büyükçekmece halkına hizmet veren üst geçidinin olası depremde yıkılma oluşturduğuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı; "2006 yılında bölgede yoğun yaya trafiği olması nedeniyle burada bir geçit ihtiyacı doğdu. O zaman Büyükşehir'den de herhangi bir yardım alamıyorduk. Bunun üzerine TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile görüştük. Belediye ile TÜYAP'ın gücünü birleştirip o tarihte İstanbul'da olmayan asma köprü şeklinde estetik bir üst geçidi yaptık. 15 yıldır bu geçit İstanbul halkını, Büyükçekmece halkını sırtında taşıdı. Şimdi Büyükçekmece D-100 karayolunun genişlemesi nedeniyle üst geçidin kaldırılması gerekiyordu. Ama yerine yürüyen merdivenli daha modern ve daha güzel bir geçit yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Başkan Akgün Büyükçekmece halkına çağrıda bulunarak; "Yeni geçit yapılıncaya kadar Atirus AVM önündeki alt geçit ve Kaymakamlık önündeki üst geçit kullanabilir" dedi.

Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı
Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı
Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı
Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Üst Geçit, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de yıkılma riski taşıyan üst geçit kaldırıldı - Son Dakika


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