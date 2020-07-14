Büyükçekmece'de yol kenarında erkek cesedi bulunması - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de TEM Otoyolu kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin, geniş çaplı tahkikat başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün öğlen saatlerinde Büyükçekmece Kuzey Yol Beylik Çayırı Viyadüğü civarındaki çamlık alanda poşet içerisinde ceset bulunduğu ihbarı alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede (8) ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştur.
Olaya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmış olup, gelişmelerden bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.