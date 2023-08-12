Büyükçekmece'de zihinsel engelli oğluna kötü muamele iddiasıyla anne gözaltına alındı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de zihinsel engelli oğluna kötü muamele iddiasıyla anne gözaltına alındı

Son Güncelleme: 12.08.2023 17:57

Büyükçekmece'de yaşanan olayda, yüzde 90 zihinsel engelli olan 22 yaşındaki E.Ö.'ye kötü davranan ve elini kelepçeleyen Gönül A. gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de yüzde 90 zihinsel engelli 22 yaşındaki oğlunun elini kelepçelediği ve kötü davrandığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

ELİ KELEPÇELİ ŞEKİLDE CAMDAN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Olay, Mimaroba'da yaşandı. İddiaya göre yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.'ye kötü davranan Gönül A., oğlunun ellerini de kelepçeledi. Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, savcılık talimatıyla anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Gönül A., emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı. Kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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