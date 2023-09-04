Büyükçekmece\'de zincirleme trafik kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı

Büyükçekmece'de, kamyon, otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

KAZAYA 3 ARAÇ KARIŞTI

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Çatalca TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazayı gören sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

4 ÖLÜ, 4 YARALI

Araçlarda sıkışan 4 kişi, olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir bebeği, jandarma personeli kucağında ambulansa götürdü.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.