Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı

Büyükçekmece\'de zincirleme trafik kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı
Son Güncelleme: 04.09.2023 22:06

Büyükçekmece'de kamyon, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Büyükçekmece'de, kamyon, otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

KAZAYA 3 ARAÇ KARIŞTI

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Çatalca TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazayı gören sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kazaya karışan araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

4 ÖLÜ, 4 YARALI

Araçlarda sıkışan 4 kişi, olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan bir bebeği, jandarma personeli kucağında ambulansa götürdü.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:00 Son Dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi
21:52 Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı
21:46 Galatasaray'ın yeni transferi Ndombele, İstanbul'a geldi
21:32 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor
21:06 Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi
21:01 Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Uşak'ta yollar adeta göle döndü
20:47 Melih Gökçek'ten ''Bu ülke senden tiksiniyor'' diyen Güntekin Onay'a yanıt: Seni adam yerine koyan yok
20:33 Hindistan'ın Odisha eyaletine 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı
20:15 İspanya'yı sel vurdu: 3 ölü, 3 kayıp
20:14 THY, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tatil hediye edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2023 22:29:34. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 4 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement