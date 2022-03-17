BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÇİFTE CİNAYET; SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve Furkan Özcan ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Öldürülen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin babaları sanıklardan şikayetçi olmadı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut Bike, Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek bulundukları cezaevlerinden getirildi. Duruşmada ölenlerin aileleri ve taraf avukatlar hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Mahmut Bike, "Gündüz Adalet'in telefonuna mesaj geldi. Ben bu mesajları biliyor musun diye sordum. 'Hayır, bilmiyorum' dedi. Sonra abisini çağırıp boşanacağımı söyledim. Daha sonra Adalet bana mesaj atıp özür diliyordu. Ben seni Allah'a havale ediyorum dedim. Ben 3 gün başka bir yerde kaldım. Saatin konumundan Adalet'in gölün ortasında olduğunu gördüm. Ben çocuklar bende olduğu için intihar ettiğini düşündüm. 1 saat sonra sinyal kesildi. Sonra kardeşim Fırat arabayı getirdi. Biz konuma gitmek istedik. Ancak ilk başta bulamadık. Sonra arabadan inip aramaya başladık. Bir süre sonra kardeşim arayıp yengem burada arabaya doğru geliyor dedi. Arabanın olduğu yere gittiğimizde Gökhan geldi 'sen kimsin karına sahip çıksaydın' dedi. Sonra Gökhan bıçak çekti. Boğuşmaya başladık bıçak yere düştü. Ben bıçağı alıp Gökhan'ı bıçakladım ancak kaç kere bıçakladığımı bilmiyorum. Sonra kendi arabasına doğru koşmaya başladı ben de silahımı çıkardım ve ateş ettim. Kaç kere ateş ettim hatırlamıyorum. Arabalara binip gitmeye başladık. Ana yola çıkarken Selahattin beni indir dedi. İlerde Selahattin arabadan indi ben o ara Öznur'u tokatlıyordum. Sonra hava sesi geldi. İlerde Öznur'u bıraktım baktım ki Adalet arabada yok. Olay yerine döndüğümde polisleri gördüm korktum ve kaçtım" dedi.

Mahmut Bike'nin kardeşi sanık Fırat Bike, "Abim beni aradı ve arabayla beni al dedi. Ofise gittim abim ön koltuğa oturdu arka koltukta arkadaşım Furkan Özcan vardı. Abim Büyükçekmece'ye gidelim dedi. Neden gittiğimizi söylemedi. Olay yerine gidip arabayı park ettik. Selahattin ile abim uzaklaştı. Daha sonra yengemi gördüm yanında bir kişi ile geldi. Ben de abimi arayıp haber verdim. Sonra yengeme 'ne yapıyorsun sen burada' dedim. Gökhan Denli, 'sen kimsin' falan dedi. Daha sonra abim geldi ve Gökhan'la tartışmaya başladılar. Gökhan cebinden bıçak çıkardı. Boğuşma esnasında bıçak düştü. Abim bıçağı yerden alıp Gökhan'ı bıçakladı. Sonra biz olay yerinden ayrılmak için arabaya bindik. Abim önden gidiyordu ben de onu takip ediyordum. Sonra bir şeyin üstünden geçtim. Hava yastığı falan patladı. Arabayı tekrar çalıştırmak istedim ancak çalışmadı. Polislerin yaklaştığını görünce kaçtık" diye konuştu.

Fırat Bike'nin arkadaşı sanık Furkan Özcan, "Ben her zamanki gibi gezmeye gittiğimizi sandım. Mimar Sinan köprüsünün orada durduk. Selahattin geldi. Olay yerine geldiğimizde bize arabanın orada bekleyin dediler. Sonra Gökhan, Mahmut ve Adalet karşılaştı. Küfürleşmeye başladılar. İlk küfrü Gökhan etti. Boğuşmaya başladılar. Ben araya girmek istedim. Gökhan'ın çıkardığı bıçak elimi kesti. Ben oradan uzaklaştım. Mahmut abi Gökhan'ı bıçakladı. Daha sonra 6-7 el ateş etti. Arabaya bindik ve Mahmut abinin olduğu arabayı takip etmeye başladık. Bir yerde Selahattin indi. Biz sonra bir şeyin üzerinden geçtik. Araba bariyerlere çarptı. Öndeki arabadan karartı gibi bir şey düştü. Arabadan indik baktık polisler geliyor korktuk ve kaçtık" ifadelerini kullandı.

Adalet Bike'in kuzeni olan sanık Öznur Erbek "Biz ara sokağa girdik. Abla neler oluyor dedim. Sanırım Fırat'la Furkan iki kişi Gökhan Denli'ye yaklaştı. Selahattin Erbek de geldi. Bizi arabaya doğru götürdü. Kavgayı görmedim. Arabanın önünde silah sesi duydum. Selahattin abi öne bin dedi öne oturdum. Arabayken Mahmut Bike tarafından sürekli darbedildim. Beni bir yerde indirdiler. Mahmut bu olayları birilerinden duyarsam seni de öldürürüm dedi. Ben dükkana gittim. Taksici üstüme kepenk'i kapattı. İlk ben indirildim arabadan. Ben arabadayken Adalet abla arabadaydı. Dükkana girdikten sonra Betül'e mesaj attım. Şarj aletini al gel dedim. Ben daha önceden Gökhan isimli şahsı hiç görmedim. Ben Gökhan Denli'nin önünü kestiklerini gördüm. Olay günü ne Mahmut Bike'ye ne Selahattin'e mesaj attım" dedi.

ADALET BİKE VE GÖKHAN DENLİ'NİN BABALARI SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI.

Gökhan Denli'nin babası Arap Denli, "Ben olayı görmedim. Sanıkları tanıdığım için ben davacı değilim. Yüce adalete güveniyorum. Ben sanık tarafını tanıdığım için memnun oldum. Keşke bu olanlar olmasaydı" ifadelerini kullandı.

Adalet Bike'nin babası Mehmet Erbek "Ben rahmetlinin babasıyım. Böyle bir olayı bilsem ben şimdi sanıkların yerinde olacaktım. Şikayetçi değilim" dedi.

Ölenlerin babaları sanıklardan şikayetçi olmadı. Ancak Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin kardeşleri şikayetçi oldu. Gökhan Denli'nin abisi Hüseyin Denli, "Ben kardeşim ölmeden önce konuyu sordum. Bana ufaktan anlatmıştı konuyu. Ben şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

Adalet Bike'nin kardeşi Melek Erbek ise, "Rahmetli ölmeden önce evimiz yandığı için Selahattin Erbek'in evinde kalıyorduk. Bana 'ablana söyle ya kendisini öldürsün ya da ben onu öldüreceğim' dedi" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ilk cinayetin 21 Haziran 2021 günü saat 00: 30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesinde meydana geldiği kaydedildi. Gökhan Denli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yaralanması ve toplamda 7 adet ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiği anlatıldı. İkinci cinayetin ise Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde D-100 karayolu Avcılar yönünde meydana geldiği, Adalet Bike'nin vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında şüphelilerin aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Sanıklar Gökhan Denli ile Adalet Bike arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmeleri sonucu parka geldiği ve Gökhan Denli'yi şüpheli Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü anlatıldı. Adalet Bike'yi sanık Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra Adalet Bike'yi E-5'te yolun sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki araç ile üzerinden geçerek öldürdükleri, sanıkların eylemlerini birlikte gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı.

Çifte cinayette Maktul Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve sanık Fırat Bike'nin arkadaşı Furkan Özcan hakkında "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.