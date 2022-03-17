Büyükçekmece'deki çifte cinayetle ilgili 5 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşini ve erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle dava açılan sanık ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 5 kişinin "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut ve Fırat Bike, Furkan Özcan ve Öznur Erbek katıldı. Maktuller Adalet Bike ile Gökhan Denli'nin aileleri ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, firari sanık Selahattin Erbek'in halen yakalanamadığını belirtti.

Duruşmada savunma yapan sanık Mahmut Bike, maktul olan eşi Adalet Bike'ye mesajlar geldiği için boşanacağını söyleyerek evden ayrılıp başka yerde kaldığını anlattı.

Akıllı saatin konumunun gölün ortasını göstermesi üzerine eşinin intihar ettiğini düşündüğünü savunan Bike, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir saat sonra sinyal kesildi. Kardeşim Fırat Bike'nin aracıyla konuma gittik. Eşim araca doğru geldi. Yanında Gökhan Denli de vardı. Maktul Denli, 'Sen kimsin? Karına sahip çıksaydın.' diyerek bıçak çekti. Boğuşmaya başladık, bıçak yere düştü. Ben bıçağı alıp Gökhan'ı bıçakladım ancak kaç kere bıçakladığımı bilmiyorum. Sonra kendi arabasına doğru koşmaya başladı, ben de silahımı çıkardım ve ateş ettim. Kaç kere ateş ettim hatırlamıyorum."

Arabalara binip giderken firari Selahattin Erbek'in araçtan indiğini anlatan Mahmut Bike, "Ben o ara Öznur'u tokatlıyordum. Sonra hava sesi geldi. İleride Öznur'u bıraktım, baktım ki Adalet arabada yok. Olay yerine döndüğümde polisleri gördüm, korktum ve kaçtım." dedi.

"Polislerin yaklaştığını görünce kaçtık"

Sanık Fırat Bike de ağabeyinin yerdeki bıçağı alarak maktulü bıçakladığını belirterek, "Sonra biz olay yerinden ayrılmak için arabaya bindik. Abim önden gidiyordu, ben de onu takip ediyordum. Sonra bir şeyin üstünden geçtim. Hava yastığı falan patladı. Arabayı tekrar çalıştırmak istedim ancak çalışmadı. Polislerin yaklaştığını görünce kaçtık." şeklinde konuştu.

Fırat Bike'nin arkadaşı sanık Furkan Özcan ise Mahmut Bike ile Gökhan Denli arasındaki boğuşma sırasında araya girince elinin bıçakla kesildiğini ifade ederek, öldürme olayını anlattı.

Maktul Adalet Bike'nin kuzeni sanık Öznur Erbek de arabada giderken Mahmut Bike'nin kendisini sürekli darbettiğini söyleyerek, "Beni bir yerde indirdiler. Mahmut, 'Bu olayları birilerinden duyarsam seni de öldürürüm.' dedi. Ben dükkana gittim. Ben arabadayken Adalet abla araçtaydı." ifadelerini kullandı.

Maktullerin babaları şikayetçi olmadı

Maktul Gökhan Denli'nin babası müşteki Arap Denli, olayı görmediğini belirterek, sanıkları tanıdığı için şikayetçi olmadığını, adalete güvendiğini söyledi.

Maktul Adalet Bike'nin babası Mehmet Erbek de "Böyle bir olayı bilsem, ben şimdi sanıkların yerinde olacaktım. Şikayetçi değilim." dedi.

Maktullerin kardeşleri ise sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 21 Haziran 2021'de Gökhan Denli'nin kesici aletle yaralanması ve silahla 7 kez ateş açılması sonucu ölü bulunduğu kaydediliyor.

Daha sonra Büyükçekmece'de farklı bir yerde Adalet Bike'nin, vücudunun muhtelif yerlerindeki derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklarla yaralanarak öldürüldüğü ifade edilen iddianamede, olayın nasıl gerçekleştiği anlatılıyor.

Sanıkların aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ederek aralarındaki ilişkiyi öğrendikleri maktul Gökhan Denli ve Adalet Bike ile Büyükçekmece Belediyesi Kültür Park'a gittikleri belirtilen iddianamede, maktulün eşi sanık Mahmut Bike'nin ele geçirilemeyen silah ve bıçakla diğer maktul Denli'yi öldürdüğü aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların, zorla bindirdikleri araçtan maktul Adalet Bike'yi D-100 kara yolunun sol şeridine attıkları, arkadan gelen sanık Fırat Bike'nin kullandığı araçla da üzerinden geçerek kadını öldürdükleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Mahmut Bike, Furkan Özcan, Öznur Erbek, Fırat Bike ve Selahattin Erbek'in, maktuller Gökhan Denli ve Adalet Bike'yi "töre saikiyle kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor