BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET KAMERADA - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET KAMERADA

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan bir ay ölümle pençeleştikten sonra hayatını kaybeden 29 yaşındaki Hüseyin Kılıç'ı öldürdüğü tespit edilen arkadaşı Ahmet Ü. polis tarafından yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET KAMERADA, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan bir ay ölümle pençeleştikten sonra hayatını kaybeden 29 yaşındaki Hüseyin Kılıç'ı öldürdüğü tespit edilen arkadaşı Ahmet Ü. polis tarafından yakalandı. Ahmet Ü.'nün araçla gelip yoldaki Kılıç'a ateş etmesi kameralara yansıdı.

BİR AY ÖLÜMLE PENÇELEŞTİ

Büyükçekmece, Mimar Sinan Mahallesi üzerinde 7 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hüseyin Kılıç adlı kişi, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Kılıç, yaklaşık 1 ay ölümle pençeleştikten sonra 10 Ekim 2019 tarihinde hayatını kaybetti.

KAMERALAR CİNAYET ANINI ÇEKMİŞ

Polis olay yerinde  bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde saldırganların kamera görüntülerine yakalandığını tespit etti. Görüntülerde saldırganların iki ayrı otomobille olay yerine geldikleri, bir süre sokak üzerinde gidip geldikten sonra olayı gerçekleştirdikleri görüldü. Olay sırasında önde bulunan otomobilden açılan ateş sonucu Hüseyin Kılıç'ın vurulduğu kayıtlara yansıdı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu olayı gerçekleştiren şüpheli Ahmet Ü.'yü gözaltına aldı. Operasyon sırasında Ahmet Ü. ile aynı otomobilde bulunan B.V.'de yakalandı.  Ahmet Ü.'nün Hüseyin Kılıç'la aynı mahallede oturdukları ve çocukluk arkadaşları olduğu öğrenildi. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Ü.'nün arkadaşından para istediği ama Kılıç'ın vermemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, kavga etmek için randevulaştıklarını söylediği öğrenildi. Ahmet Ü.'nün öldürmek için değil korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan Ahmet Ü., çıkarıldığı Büyükçekmece Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganla aynı otomobilde bulunduğu için gözaltına alınan B.V. ise serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Yoldaki Hüseyin Kılıç

-Araçların gelişi

-Öndeki araçtan ateş edilmesi

-Araçların kaçışı

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul
Hüseyin Kılıç, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:08 Kaynak: DHA
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