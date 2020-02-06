Büyükçekmece'deki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'deki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Büyükçekmece'de evinin önünde gürültü yaptığı gerekçesiyle Ahmetcan Avşar'ı (20) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'de evinin önünde gürültü yaptığı gerekçesiyle Ahmetcan Avşar'ı (20) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Şubat'ta Atatürk Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 04.20 sıralarında Avşar'ın ve arkadaşlarının evinin önünde gürültü yaptıklarını söyleyen bir kişiyle tartışması ardından balkondan açılan ateşle hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, kimliğini tespit ettiği şüphelinin Bursa'ya kaçtığını belirledi.

Ekipler, dün Bursa'da düzenlediği baskınla şüpheli Şaban E'yi (43) yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'deki cinayetin zanlısı tutuklandı

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Ne avukatı başkan, cinayet mi var?
Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı Amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:12:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'deki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]