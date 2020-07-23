BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETTE KATİL KOCADAN KAN DONDURAN İFADE - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de 2 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldüren kişinin ifadesinde, "4 önce de boğazını sıktım. Daha sonra ailesinin evine gönderdim. Ancak aile büyükleri araya girince geri döndü" dediği öğrenildi.

4 GÜN ÖNCE DE BOĞAZINI SIKMIŞ

Olay geçen pazar sabaha karşı Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'ta meydana geldi. Cinayetin ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ünal Özcan'ın, 'Her şey geçtiğimiz Babalar Günü'nde başladı. Babamı aramak için eşimin telefonunu aldığımda bazı programlar üzerinden eşimin yazışlarını gördüm. Kendisini uyardım. Uygulamaları kaldıracağını söyledi. Bu daha sonra da devam etti. Her defasında da kendisini uyarmaya devam ettim. Son olarak da 15 Temmuz akşamı aynı şekilde yazışmaları görünce çıldırdım. Kavga ettik. Boğazını sıktım. Karşılık vermedi. Titremeye başladı. Bunun üzerine bıraktım. Sabah olunca da ailesinin evine gönderdim. Daha sonra aile büyükleri araya girdi. Eşim Sonbahar'ın çok pişman olduğunu bir daha yapmayacağını söylediler. 2 çocuğumuzun olduğunu söylediler. Bende 'tamam' dedim. Eşimle bir araya geldik. Özür diledi. Bana sarıldı. Sonra da 2 gün önce kendisini alarak evimize döndük" dediği öğrenildi

"BU SEFER SENİN ŞANSIN YOK DEDİM"

"Olay akşamı eşimin telefonu salondaydı" diyen Ünal Özcan'ın, "Merak ettim. Telefonu tekrar kontrol ettim. Bu sefer instagram hesabından yazışma görünce sinirlendim ve

eşimi uyandırdım. Yine mesajlaşmaya neden devam ettiğini sordum. Boğazını sıkmaya başladım. Elimden kurtulmaya çalışınca da 'Bu sefer şansın yokö dedim. Eşim direnmedi kendini bıraktı. Hareketsiz kalınca da odadan çıktım. Çocuklarım görmesin diye kapıyı da kilitleyip bacanağımı arayıp durumu haber verdim. Sonra da olay yerinden kaçtım. Polisler beni arayınca da Tepecik'te teslim oldumö dediği kaydedildi. Ünal Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.