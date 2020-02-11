Büyükçekmece'deki çocuk oyun parklarına yenileri ekleniyor - Son Dakika

Büyükçekmece'de çocukların güvenle oyun oynayabileceği aynı zamanda dalından meyve kopartıp yiyebileceği ağaçların yer aldığı oyun parklarının sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.



Güzelce Mahallesi'ne yeni kazandırılan bin 300 metrekarelik bir alana yapılan park içerisindeki çocuk oyun alanı, basketbol sahası, fitness alanı ve meyve bahçesi hem çocuklar hem de aileleri tarafından yoğun ilgi görüyor. Çocuklar parkta güvenle oynarken, anne ve babalar da açık hava spor aletlerinden faydalanarak spor yapma imkanı buluyor.



"Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önce gelir"



"Hizmetin Temeli Sevgidir" sözüyle bilinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "İlçemize sürekli yeni çocuk oyun parkları kazandırıyoruz. Yalnızca çocuklarımızı değil, onları parka getiren ailelerini de düşünerek tasarlıyoruz parklarımızı. Çocuklar meyve ağaçlarını tanısın, dalından meyve kopartıp yesin diye parklarımıza meyve ağaçları dikerek, 'Meyve Bahçeleri' projemizi hayata geçirdik. Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önce gelir. İlçemize yeni parklar hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL