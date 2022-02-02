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Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı

02.02.2022 20:03

Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı Kazı çalışmalarının kayıp M.K. isimli şahsın bulunmasına yönelik olduğu ortaya çıktı Büyükçekmece'de boş arazide dün akşam polis helikopterinin desteğiyle başlayan kazıların nedeni belli oldu.

Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı

Kazı çalışmalarının kayıp M.K. isimli şahsın bulunmasına yönelik olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de boş arazide dün akşam polis helikopterinin desteğiyle başlayan kazıların nedeni belli oldu. Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp M.K. isimli şahsın bulunmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli kazı çalışmaları başlatılmıştı. Gece durdurulan çalışmalar, öğle saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara alanda bulunan su birikintisini tahliye etmek için vidanjör de kullanıldı.

Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K isimli kişinin bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret edince buradaki çalışmaların yoğunlaştığı öğrenildi.

Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı
Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı
Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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