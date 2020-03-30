Büyükçekmece'deki

Büyükçekmece'de bir evde parti düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi Zencefil Sokak'taki bir evde parti düzenlendikleri öne sürülen M.S, M.E.Ç, İ.Y ve S.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Partiyi organize ettiği tespit edilen şüpheli M.S ve M.E.Ç, partide DJ'lik yapan şüpheli T.A ve partiye katılan 8 kişi hakkında "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" fiili nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca adli ve idari işlem başlatılmıştı.